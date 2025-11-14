Barranquilla

Este 14 de noviembre, por orden de la Dirección General de la Policía Nacional, el Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval asumió como comandante del Departamento de Policía Atlántico.

El alto oficial de 48 años, es oriundo de Guayatá, Boyacá, y tiene 29 años de servicio dedicado a la Policía Nacional.

Cuenta con un pregrado en Administración Policial de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, complementado con especializaciones en Investigación de Accidentes de Tránsito, Alta Gerencia de la Defensa Nacional y Seguridad.

También se ha desempañado como Jefe de diferentes áreas de la Dirección de Inteligencia, Jefe Regional de Inteligencia Policial y Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana del Valle de Aburrá.

El coronel también ha sido reconocido por su labor en la institución y ha participado en el desarrollo de operaciones de impacto contra la criminalidad en el país.

“En su nuevo rol, el Coronel Sánchez Sandoval asume el compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana de todos los atlanticenses, aportando toda su experiencia y conocimiento para enfrentar los desafíos de la región”, señaló el Departamento de Policía del Atlántico.