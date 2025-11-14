Dos municipios cancelaron cabalgatas por alerta de encefalitis equina en Córdoba

Montería

Los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo cancelaron las cabalgatas que habían incluido en las festividades que celebran cada una de estas jurisdicciones por estas fechas. La suspensión de las actividades estaría asociada a la alerta que hay en zonas vecinas del departamento de Sucre, donde el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la presencia de Encefalitis Equina del Este (EEE).

En ese sentido, advirtió que se trataría de una enfermedad viral que ha dejado cuatro equinos muertos y mantiene en riesgo a cerca de 1.750 animales de la región.

De acuerdo con las autoridades, la encefalitis es causada por un virus que transmiten mosquitos infectados. En equinos provoca síntomas como fiebre alta, convulsiones y representaría un riesgo para los humanos.

Por estos días, en el municipio de Sahagún se realizan corralejas, mientras que en Pueblo Nuevo se iniciará el Festival del Diabolín el próximo 14 de noviembre.

Desde la administración municipal de Sahagún se emitió un comunicado en el que establecieron que la cabalgata que estaba prevista para el 12 de noviembre se cancelaba “como medida sanitaria preventiva ante la presencia de casos de encefalitis equina en municipios vecinos”.

“Aunque en Sahagún no se han registrado casos conocidos de esta enfermedad, la cancelación se realiza en articulación con el ICA, con el objetivo de prevenir su posible aparición en el futuro”, agregó.

Por su parte, el secretario de Educación de Pueblo Nuevo, José Payares, confirmó que la “cabalgata diabolinera” prevista para el 15 de noviembre también se cancelaba por la alerta referenciada.

“Se canceló el evento de la cabalgata debido al brote de encefalitis equina, vamos a evitar cualquier inconveniente; primero la salud pública”, precisó a La W.