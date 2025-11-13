¿Qué pasó con la investigación por el asesinato del exsecretario de Educación de Córdoba?

Montería

Después de 11 años de la muerte violenta del exsecretario de Educación de Córdoba, José Miguel Chica Chica, testigo clave en el ‘cartel de la educación en Córdoba’, La W Radio consultó con la Fiscalía sobre los avances de la investigación que busca esclarecer el macabro hecho registrado en junio de 2014, cuando el exfuncionario se disponía a rendir una declaración sobre este entramado de corrupción.

De acuerdo con lo indicado a este medio, “hasta el momento no se ha podido identificar a las personas que lo asesinaron”.

Según el expediente, el exfuncionario fue estrangulado y su cuerpo se encontró en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica, a la altura del Kilómetro 6. La Fiscalía sostiene que "el crimen se habría registrado por las denuncias que haría la víctima sobre falsedades en la Gobernación de Córdoba”.

En ese sentido, concluye que “el caso sigue activo y en investigación por parte de una fiscal seccional de vida de Córdoba”.

Cabe recordar que, este escándalo de corrupción se descubrió en el año 2014, en la administración de Alejandro Lyons Muskus, pero la investigación relacionada con las reclamaciones de falsas pensiones de docentes ante la Fiduprevisora se centran especialmente en el periodo 2010 – 2012.