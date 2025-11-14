“Esperamos que las tarifas bajen al competir con Claro”: SIC por integración Tigo - Movistar

Tras la revelación de esta emisora de que la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la integración de Tigo y Movistar con condicionamientos, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que con esto se verán beneficiados los usuarios en temas de cobertura, calidad y precio.

Puede leer: WOM pidió al Gobierno frenar integración entre Tigo y Movistar

“Mayor cobertura, mayor calidad y mejor precio para los consumidores, y mejores condiciones de acceso al servicio. Evidentemente esperamos que eso tenga un impacto positivo, prácticamente inmediato en cuanto a las tarifas”, aseveró Rusinque.

A ello agregó que “los agentes que dicen que se van a ver afectados con esta operación, muy por el contrario directamente se van a ver beneficiados. Algo que no referí, que es importante también resaltar es que esto fue un proceso de concertación”.

Entre tanto, la funcionaria reconoció que esta integración trae riesgos y por eso impuso condicionamientos para que compita con Claro y no se afecten otros operadores.

Específicamente, el mayor riesgo es que la nueva empresa le suba las tarifas de acceso a sus redes a Wom, y por eso tendrá que darle un descuento entre 12,5% y 24,3%, comparado al precio actual.

Le puede interesar: Esta es la propuesta de Tigo y Movistar de condicionamientos para integrarse: la SIC lo estudia

Asimismo, para el caso de Virgin y otros pequeños operadores tendrán que darles un descuento entre 11% a 46%.

Para el caso del servicio de Internet, la empresa deberá competir contra Claro pues en la factura debe indicar el valor de forma clara.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Estas condiciones serán por cuatro años, mientras la Comisión de Regulación de Comunicaciones expide la regulación general o particular relacionada con los aspectos objeto de dichas condiciones.