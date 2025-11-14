Estos fueron todos los ganadores de la 26ª edición de los premios Latin Grammy
El artista puertorriqueño Bad Bunny lideró la edición de este año al quedarse con cinco gramófonos.
El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.
Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.
Álbum del año
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny
Grabación del año
‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz
Canción del año
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G
Mejor nuevo artista
Paloma Morphy
Mejor álbum contemporáneo de pop
‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
Mejor álbum de pop tradicional
‘Bogotá’ - Andrés Cepeda
Mejor álbum de música urbana
‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ - Bad Bunny
Mejor álbum de rock
‘Novela’ - Fito Páez
Mejor álbum de salsa
‘Fotografías’ - Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta
Mejor álbum de cumbia/vallenato
‘El último baile’ - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
Mejor álbum de merengue/bachata
‘Novato apostador’ - Eddy Herrera
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
‘¿Quién + como yo?’ - Christian Nodal
Mejor álbum de banda
‘42 18′ - Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor álbum de música tejana
‘Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)’ - Bobby Pulido
Mejor álbum de música norteña
‘La Lotería’ - Los Tigres del Norte
Mejor interpretación de música electrónica latina
‘Veneka’ - Rawayana & Akapellah
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
‘Palabra de to’s (seca)’ - Carín León
Mejor canción regional
‘La lotería’ - Los Tigres del Norte
Mejor álbum cantautor
‘Cancionera’ - Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música alternativa
‘Papota’ - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor álbum de pop/rock
‘Ya es mañana’ - Morat
Mejor canción de tropical
‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G
Mejor canción de pop
‘El Día Del Amigo’ - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor canción urbana
‘DtMF’ - Bad Bunny
Mejor canción de rock
‘La torre’ - Renee
Mejor Interpretación de reggaetón
“Voy a llevarte pa’ PR” - Bad Bunny
Mejor canción de rap/hip hop
‘Fresh’ - Trueno
Mejor canción de música alternativa
‘#Tetas’ - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor canción de pop/rock
‘Desastres fabulosos’ - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Compositor del Año
Edgar Barrera
