Estos fueron todos los ganadores de la 26ª edición de los premios Latin Grammy

AME8722. LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 13/11/2025.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny celebra luego de ganar el Latin Grammy a Mejor álbum de música urbana este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.

Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.

Álbum del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny

Grabación del año

‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz

Canción del año

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G

Mejor nuevo artista

Paloma Morphy

Mejor álbum contemporáneo de pop

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

Mejor álbum de pop tradicional

‘Bogotá’ - Andrés Cepeda

Mejor álbum de música urbana

‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ - Bad Bunny

Mejor álbum de rock

‘Novela’ - Fito Páez

Mejor álbum de salsa

‘Fotografías’ - Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘El último baile’ - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella

Mejor álbum de merengue/bachata

‘Novato apostador’ - Eddy Herrera

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

‘¿Quién + como yo?’ - Christian Nodal

Mejor álbum de banda

‘42 18′ - Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor álbum de música tejana

‘Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)’ - Bobby Pulido

Mejor álbum de música norteña

‘La Lotería’ - Los Tigres del Norte

Mejor interpretación de música electrónica latina

‘Veneka’ - Rawayana & Akapellah

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

‘Palabra de to’s (seca)’ - Carín León

Mejor canción regional

‘La lotería’ - Los Tigres del Norte

Mejor álbum cantautor

‘Cancionera’ - Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música alternativa

‘Papota’ - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor álbum de pop/rock

‘Ya es mañana’ - Morat

Mejor canción de tropical

‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G

Mejor canción de pop

‘El Día Del Amigo’ - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor canción urbana

‘DtMF’ - Bad Bunny

Mejor canción de rock

‘La torre’ - Renee

Mejor Interpretación de reggaetón

“Voy a llevarte pa’ PR” - Bad Bunny

Mejor canción de rap/hip hop

‘Fresh’ - Trueno

Mejor canción de música alternativa

‘#Tetas’ - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor canción de pop/rock

‘Desastres fabulosos’ - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Compositor del Año

Edgar Barrera

Escuche W Radio en vivo aquí: