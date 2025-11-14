Estos son todos los colombianos ganadores en la 26ª edición de los premios Latin Grammy
Karol G, Andrés Cepeda, Morat, Beele, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Camilo, Beéle, Ovy On the Drums, Fariana y Maluma fueron los artistas colombianos que estuvieron nominados en diferentes categorías.
Este jueves 13 de noviembre se realizó la 26ª edición de los premios Latin Grammy, cuya ceremonia se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y estuvo conducida por los cantantes Maluma y Roselyn Sánchez.
La edición de este año contó con la nominación de más de 10 artistas colombianos, entre ellos Karol G, Andrés Cepeda, Morat, Beele, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Camilo, Beéle, Ovy On the Drums, Fariana y Maluma.
A pesar de estas nominaciones, Colombia se quedó solo con cinco gramófonos. Esta es la lista de los colombianos ganadores.
Canción del año
‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G
Mejor álbum de cumbia/vallenato
‘El último baile’ - Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella
Mejor álbum de pop tradicional
‘Bogotá’ - Andrés Cepeda
Mejor álbum tropical contemporáneo
Fiesta candelaria - Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G
Mejor álbum de pop/rock
‘Ya es mañana’ - Morat