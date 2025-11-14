Estos son todos los colombianos ganadores en la 26ª edición de los premios Latin Grammy. Foto: AFP.

Este jueves 13 de noviembre se realizó la 26ª edición de los premios Latin Grammy, cuya ceremonia se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y estuvo conducida por los cantantes Maluma y Roselyn Sánchez.

La edición de este año contó con la nominación de más de 10 artistas colombianos, entre ellos Karol G, Andrés Cepeda, Morat, Beele, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Camilo, Beéle, Ovy On the Drums, Fariana y Maluma.

A pesar de estas nominaciones, Colombia se quedó solo con cinco gramófonos. Esta es la lista de los colombianos ganadores.

Canción del año

‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘El último baile’ - Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Mejor álbum de pop tradicional

‘Bogotá’ - Andrés Cepeda

Mejor álbum tropical contemporáneo

Fiesta candelaria - Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G

Mejor álbum de pop/rock

‘Ya es mañana’ - Morat

