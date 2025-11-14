Gobierno ha aumentado la contratación casi 200% antes de entrada de ley de garantías: Contraloría

La Contraloría sigue reiterando su preocupación por el aumento inusual en la contratación de convenios y contratos interadministrativos previo a la entrada a la ley de garantías.

Dichos datos son al 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales.

“En la primera semana de noviembre se comprometieron $9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra que supera ampliamente el comportamiento habitual de la contratación pública”, señaló el ente de control.

Según las cifras del ente de control, de este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68% de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo.

El Departamento de Prosperidad Social fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770.000 millones que equivalen al 8.5% del total de la contratación del Estado.

