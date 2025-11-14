Magistrada Lombana descarta extralimitaciones en allanamiento a la casa de Benedetti

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, por medio de una carta agradeció al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “aclaró” la información que ha sido “difundida” a través de medios de comunicación, donde el ministro Armando Benedetti y su esposa Adelina Guerrero, han denunciado posibles excesos durante el allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti.

Lombana, agradeció al ministro por el acompañamiento de la fuerza pública durante el operativo judicial. Además, en la misiva rescató el buen comportamiento, según su criterio, de los miembros de la Policía, quienes participaron de la diligencia.

“La presencia de personal femenino y masculino, policía de infancia y adolescencia, en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de este índole”, afirmó.

Lea también: Fiscalía abre indagación preliminar contra el ministro Armando Benedetti

La magistrada afirmó que los miembros de la Fuerza Pública atendieron en todo momento las instrucciones y órdenes que les dictó durante el allanamiento a la vivienda del ministro.

“Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y sobre todo el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, señala la carta.

Cristina Lombana afirmó en la carta, dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que de esta manera busca aclarar las acusaciones que se han vertido contra la diligencia reafirmando que se contó con la participación de miembros de diferentes especialidades de la Policía como DIJIN, SIJIN, y el GOES.