Personería de Aranzazu interpondrá acción de tutela contra de Nueva EPS por vulneración de derechos

Manizales

La Personería de Aranzazu ha recibido múltiples quejas y peticiones de ciudadanos manifestando dificultades para realizar el traslado o afiliación a la EPS de preferencia, debido a restricciones o trámites que desconocen los principios de libre elección y continuidad en la atención.

“Evidenciamos que mucha población del régimen subsidiado en salud de Nueva EPS está buscando la posibilidad de trasladarse a otra entidad prestadora de salud que les garantice una prestación oportuna de sus servicios. Sin embargo, se ha encontrado con una barrera administrativa dado que no se cuenta con la oportunidad de que a la fecha se pueda hacer ese traslado de la Nueva EPS a otra entidad”, explica el personero de Aranzazu, Gustavo Adolfo Gómez.

Gómez, comenta que están vulnerando el derecho a la libre elección de EPS de los ciudadanos, por lo que con la acción de tutela buscan que la población acceda de manera libre y voluntaria la EPS y, en ese sentido, muchos de los usuarios que están inconformes con la prestación del servicio actual, puedan afiliarse a otras entidades promotoras de salud como Salud Total o Sura.

Respuesta de Nueva EPS

Desde Nueva EPS explican que el traslado lo autoriza la eps que recibirá al usuario y en ese proceso se da el traslado oficial. Señalan que bajo esa premisa, no es preciso decir que la Nueva EPS no autoriza la salida, más bien son ellos quienes aceptan cuando reciben a nuevos usuarios.

Petición de cumplimiento de cartera

Además, el personero reitera el llamado a la Nueva EPS a saldar las deudas con la red hospitalaria de Caldas, ya que el cierre de servicios en los hospitales está perjudicando altamente la salud de los pacientes.

“Hacemos un llamado enfático a que la Nueva EPS cumpla con los compromisos en el pago de la cartera a toda la Red de Salud del departamento de Caldas, dado que estamos en una situación caótica, dado que la población y, sobretodo para el caso de Aranzazu, donde son 5.200 usuarios quienes no tienen un servicio oportuno generándose una vulneración a sus derechos a la salud, a la seguridad social, al Habeas Data y a la libre elección de EPS”.

Mientras tanto, la Personería de Aranzazu adelanta las gestiones previas para interponer dicha acción constitucional que busca contrarrestar la vulneración del derecho a la salud.