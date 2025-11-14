Policía investiga doble homicidio en el suroccidente de Barranquilla

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que investiga un doble homicidio ocurrido en el barrio Me Quejo en el suroccidente de la ciudad, que, al parecer, estaría vinculado al enfrentamiento entre los grupos criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

El episodio delincuencial ocurrido en las últimas horas, se suma a la masacre que se reportó en el Distrito este 13 de noviembre, que dejó como víctimas a tres presuntos miembros de los grupos criminales.

El último hecho violento se presentó cuando las víctimas se encontraban departiendo en una vivienda y fueron atacadas por sujetos armados que llegaron al lugar.

Según se conoció, las mismas fueron identificadas como Kelvis Enrique Hernández de 21 años y Kenet Alexander Celin de 20 años.

La hipótesis que se maneja del caso es que el ataque, al parecer, iba dirigido contra supuestos miembros de la pandilla “Los 2011”, mima que recibiría ordenes de ‘Los Costeños’.