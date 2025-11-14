Procuraduría confirmó la suspensión provisional del alcalde de Barrancabermeja

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional por tres meses del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por presunta intervención indebida en actividades políticas.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular señaló que, como primera autoridad del municipio, su posición podría influir de manera significativa en el proceso electoral programado para 2026.

La entidad precisó que la medida, junto con los elementos valorados al momento de decretar la suspensión inicial, busca prevenir que el mandatario local utilice su cargo para incidir en asuntos políticos.

Finalmente, el Ministerio Público indicó que, tras aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad para evaluar la pertinencia de la medida cautelar, se determinó mantenerla por el plazo establecido el pasado 23 de octubre.