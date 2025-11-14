Manizales

Se cerró la recepción de proponentes para la licitación del proyecto Aeropuerto del Café en Caldas

El gerente Fernando Merchán comentó que el proceso está cumpliendo con el cronograma previsto.

Render de lo que sería el Aeropuerto del Café - Fotografía: Aerocafé

Render de lo que sería el Aeropuerto del Café - Fotografía: Aerocafé

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

Hace poco los gremios en Caldas a través de una carta manifestaron su preocupación por la falta de claridad del Aeropuerto del Café y por la posibilidad que sea un solo oferente el que esté interesado en la licitación del proyecto. Ante esta comunicación, el gerente del Patrimonio Autónomo comentó que los gremios en el departamento están ejerciendo presión en este proceso licitatorio.

Es claro que no están muy contentos, digamos, algunos gremios y algunas empresas por la forma como se ha adelantado este proceso que ha sido una forma transparente de cara a la ciudadanía en el SECOP 2 sin reuniones clandestinas y sin componendas”, dijo Merchán.

Le puede interesar

Merchán explicó que es imposible saber si solo habrá un oferente y comentó que si solo se presenta una empresa y cumple con los requerimientos de ley el proceso de licitación debe seguir. “Con certeza yo le puedo decir a la opinión pública que no sabemos cuántas empresas se van a presentar, si se presenta y cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos que estamos exigiendo pues sigue en el proceso de licitación”, comentó el gerente.

Finalmente, el directivo insistió que si en diciembre no adjudica el proyecto va a renunciar a su cargo.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad