Abogados responden a denuncia por supuesto entrampamiento contra Diego Cadena y Álvaro Uribe

En W Radio habló Iván Cancino, abogado de Diego Cadena. El jurista se refirió a la denuncia en la que se asegura que su cliente fue víctima de un “entrampamiento” por parte del también abogado Miguel Ángel de Río.

La denuncia fue hecha por Ximena Bustamante, ex pareja de Del Río, quien aseguró que este último supuestamente estaba armando un montaje en contra de Cadena y el presidente Álvaro Uribe Vélez.

En la denuncia, Bustamante nombra a Manuel Castañeda, más conocido como el narcochofer, como una de las personas que presuntamente harían parte de este entrampamiento.

Al respecto Iván Cancino dijo: “Yo lo único que tengo claro es que Diego no se ha prestado para ningún plan ni para ningún complot en contra de nadie, y que aquí está de por medio un señor que es peligrosísimo, no sólo por su pasado y presente que se ha denominado ‘Narcochofer’, sino que es capaz de hacer cualquier cosa”.

Siendo así, afirmó que “hay que investigar, juzgar y tomar las decisiones, porque ese señor narcochofer sí se ha prestado en muchas ocasiones para maniobras que están al lado incorrecto de la ley y muchas veces es rayando el código penal”.

¿Cuál es el interés de Manuel Castañeda?

“Lo que uno ve, es que el interés de él siempre es persiguiendo algún interés personal, enredando a cantantes, abogados y los políticos con algunas cosas que no son ciertas, que no corresponden a la realidad, después acomodándolas a su favor, buscando a la Fiscalía para tratar también de enredar un poco el sistema jurídico”, dijo.

Además, reiteró que “él tiene procesos en Colombia, hay unos nuevos y estoy completamente seguro que en otros países también hay adelantadas investigaciones donde él es una persona de interés.

En cuanto a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien supuestamente tendría una amistad con del Río “que le garantizaría impunidad frente a cualquier proceso penal que se promueva en su contra“, Cancino afirmó que ”es una persona que está obrando desde la parte organizativa, nosotros le llamamos una fiscal silenciosa, que no prejuzga públicamente, está reorganizando psiquiatría para temas de violencia, está organizando temas de contadores para perseguir el dinero en muchos procesos”.

Finalmente, mencionó: “Yo no tengo ninguna información de que Miguel Ángel pueda tener una manipulación y pues creo que la fiscal general, de lo que yo sé en ese caso, no se prestaría para esos temas”.

Por su parte, Miguel Ángel del Río afirmó que su exesposa, desde hace varios años, ha querido atacarlo.

“Es una infamia. Creo que es la infamia más difícil que he tenido que sortear en mi vida. Yo tuve una relación sentimental con Ximena durante varios años. Terminamos esa relación a finales del año 2022, tuvimos una amistad hasta hasta hace pocos meses”, reveló.

Sin embargo, reveló que “con ocasión a la disolución de nuestra sociedad comercial y la liquidación de esa sociedad se generó una petición por parte de ella de 5.000 millones de pesos, asunto al que evidentemente no accedí porque no se tienen esos recursos y a partir de ahí empezó una batalla legal”.

Incluso, afirmó que hace dos meses aproximadamente descubrió en unas conversaciones telefónicas entre el abogado Diego Cadena y Manuel Castañeda, donde se establecía que su expareja estaba asociada con el abogado Abelardo de la Espriella para hacerle un entrampamiento.

Según señaló, la denunció ante la Fiscalía General de la Nación desde hace meses “por extorsión, porque tengo algunos chats donde ella me advierte que precisamente no le voy a dejar otro camino, que si no negocio con ella, va a salir ante la opinión pública a atacarme, a dañar mi reputación”.

Y agregó: “Ella sabe que dañar mi honra y mi reputación es una forma de venganza”.

Por otro lado, Miguel Ángel del Río, negó ser amigo de la fiscal general y de Andrés Idarraga.

Adicionalmente, y respecto a las pruebas que publicó la Revista Semana que demostrarían el alcance de Del Río en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para supuestamente conseguir predios a conocidos y hasta ubicar en la nómina a personas cercanas a Nicolás Petro, afirmó que todo es falso.

