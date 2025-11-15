“Cadena es un bandido”: Abogado Del Río tras denuncia por supuesto montaje para atacar a Uribe

Miguel Ángel del Río pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y se refirió la denuncia de Ximena Bustamante, su expareja en la que se asegura que el jurista supuestamente estaba armando un montaje en contra de Diego Cadena y el presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Es una infamia. Creo que es la infamia más difícil que he tenido que sortear en mi vida. Yo tuve una relación sentimental con Ximena durante varios años. Terminamos esa relación a finales del año 2022, tuvimos una amistad hasta hasta hace pocos meses”, reveló.

Sin embargo, reveló que “con ocasión a la disolución de nuestra sociedad comercial y la liquidación de esa sociedad se generó una petición por parte de ella de 5.000 millones de pesos, asunto al que evidentemente no accedí porque no se tienen esos recursos y a partir de ahí empezó una batalla legal”.

Incluso, afirmó que hace dos meses aproximadamente descubrió en unas conversaciones telefónicas entre el abogado Diego Cadena y Manuel Castañeda, donde se establecía que su expareja estaba asociada con el abogado Abelardo de la Espriella para hacerle un entrampamiento.

“Tiene una relación con mis enemigos, ella me mandó un mensaje diciéndome que tiene contactos con la Revista Semana y que iba a atacarme. Yo ya sabía dónde estaban las cosas (...) Cadena es un bandido”, dijo.

Según señaló, la denunció ante la Fiscalía General de la Nación desde hace meses “por extorsión, porque tengo algunos chats donde ella me advierte que precisamente no le voy a dejar otro camino, que si no negocio con ella, va a salir ante la opinión pública a atacarme, a dañar mi reputación”.

Y agregó: “Ella sabe que dañar mi honra y mi reputación es una forma de venganza”.

“Detrás de ella hay mucha gente, pero dónde están las pruebas de que yo hago parte de este entrampamiento, cómo hago yo para poner en palabras de Diego Cadena en esas conversaciones interceptadas, cómo hago yo para hacer esa trampa a ellos. Diego Cadena es un bandido”, afirmó.

Por otro lado, Miguel Ángel del Río, negó ser amigo de la fiscal general y de Andrés Idarraga.

Adicionalmente, y respecto a las pruebas que publicó la Revista Semana que demostrarían el alcance de Del Río en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para supuestamente conseguir predios a conocidos y hasta ubicar en la nómina a personas cercanas a Nicolás Petro, afirmó que todo es falso.

Escuche la entrevista aquí: