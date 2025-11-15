Esta es la zona del país donde se realiza el Festival del Diabolín

Montería

El Festival del Diabolín es un evento tradicional que resalta el crujiente producto, elaborado principalmente con almidón de yuca y queso. En el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, celebran la versión XIX de esta festividad que reúne a propios y visitantes.

Además de resaltar el producto estrella de esta sección del país, el festival premia al ‘comelón de diabolín’, concurso programado para el 16 de noviembre a las 8:00 p.m. en el estadio Rafael ‘Cacha’ Gil. Asimismo, contempla coloridos desfiles, eventos deportivos y conciertos con talento local, nacional e internacional.

“El concurso del comelón de diabolín es tradicional, este producto es bastante reconocido, es como el producto insignia por su calidad y el que se elabora en Pueblo Nuevo es distinto a todos, porque son hechos en hornos de barro”, expresó José Payares, secretario de Educación, Recreación y Deporte del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

El Festival del Diabolín inició con acción de gracia el pasado 14 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de este mismo mes. La novedad fue la cancelación de la ‘Cabalgata Diabolinera’, en atención a la alerta por encefalitis equina en zonas vecinas del departamento de Sucre.

Otro de los municipios que también resalta este producto es Purísima, Córdoba, donde realizan el Festival de la Galleta de Soda y el Diabolín en el mes de mayo.