Joven con discapacidad cognitiva lleva desaparecida 8 días en Bogotá

Rosmira Rosario, mamá de Roxana, reveló a W Fin de Semana que perdió contacto con su hija desde el 8 de noviembre luego de que saliera de su casa aproximadamente a las 11:30 de la mañana.

La joven, identificada como Roxana Peña Rosario, tiene 25 años y según explicó su madre, tiene una discapacidad cognitiva que la obliga a tomar medicamentos.

Al momento de la desaparición llevaba puesta una sudadera rosada, una camiseta blanca, cargaba su celular y también un reloj inteligente.

Para dar información sobre su paradero, comunicarse a los números 3148326406 o 3116642071.