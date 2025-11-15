Murió el general Víctor Mallarino, quien fue director de la Policía durante la toma del Palacio

William Rincón, director de la Policía, junto a Víctor Mallarino, exdirector de la institución. Foto: Policía Nacional.

Este sábado, 15 de noviembre, a sus 96 años, murió el general Víctor Alberto Delgado Mallarino, exdirector de la Policía Nacional y el primer oficial que alcanzó los tres soles en la institución policial.

Delgado Mallarino se desempeñaba como director de la institución durante el Holocausto del Palacio de Justicia y durante la tragedia de Armero, en 1985.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor general (RP) Víctor Alberto Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional, cuyo legado marcó un hito en la evolución y modernización”, trinó la institución

Esto dijo la Policía Nacional: