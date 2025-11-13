Cuatro coroneles de la Policía Nacional podrían convertirse en brigadieres generales

En este 13 de noviembre culminó el proceso de evaluación de 27 coroneles de la Policía Nacional, del cual resultaron recomendados cuatro oficiales que podrían convertirse en brigadieres generales.

La determinación se adoptó con el aval del Gobierno Nacional, a través de la Junta Asesora presidida por el ministro de Defensa Nacional, Mayor General (RA) Pedro Sánchez Suárez.

Este proceso incluyó la verificación de la trayectoria, el desempeño y la proyección profesional de cada uno de los evaluados.

Tras el encuentro de Generales, liderado por el director general de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano, la Institución recomendó ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional los nombres de los coroneles Richard Raúl Fajardo Ayala, Juan Pablo Ruiz Rodríguez, Pedro José Saavedra Pinzón y Néstor Armando Pineda Castellanos, quienes iniciarán el Curso Estratégico de Seguridad Pública (CESEP).

El coronel Richard Raúl Fajardo Ayala se desempeña como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es administrador policial y cuenta con una especialización en seguridad. Su trayectoria incluye cargos como comandante del Departamento de Policía Vichada y agregado de Policía en Perú.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez fue agregado de Policía en México. Es administrador policial, se ha destacado como comandante de la Policía Metropolitana de Neiva y del Departamento de Policía Putumayo.

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón se desempeña como agregado de Policía en Perú. Es administrador policial y ha ocupado roles como comandante del Departamento de Policía Quindío y comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El coronel Néstor Armando Pineda Castellanos es agregado de Policía en Argentina. Es administrador de empresas y administrador policial, con especialización en seguridad. Ha sido comandante del Departamento de Policía Sucre y subcomandante del Departamento de Policía Bolívar.