General William Rincón se posesionó como director de la Policía Nacional

Este viernes 24 de octubre, el general William Rincón tomó el mando como director de la Policía Nacional.

Durante la ceremonia, el alto oficial anunció que llamará a oficiales en retiro para que vuelvan a integrar la institución.

“Vamos a llamar a unos oficiales en el grado de general, a oficiales superiores y, por supuesto, a mandos del nivel ejecutivo en uso del buen retiro, para que vuelvan a nuestra institución con su lucidez, experticia y visión en temas operativos”, dijo.

Rincón también se refirió a los casos de corrupción que han permeado la Policía.

“No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’ sigan permeando el talento humano de la Policía”.

El nuevo director de la Policía también habló sobre el perdón, haciendo referencia a su hijo, Juan Felipe Rincón, el joven que murió por un disparo en medio de una riña ocurrida en el barrio Quiroga de Bogotá el 24 de noviembre de 2024.

“El perdón es de bendición, de grandeza y soporta lo insoportable. He aprendido que la verdad se fortalece y se sigue con la fortaleza del corazón humano”, expresó el general Rincón.

Escuche W Radio en vivo: