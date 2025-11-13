Recapturan a dos de los fugados de la estación de Policía Barrios Unidos en Bogotá

Bogotá

Este jueves, 13 de noviembre, uniformados de la Estación de Policía Tunjuelito lograron la captura de dos personas por el delito de fuga de presos.

Estos hombres habían escapado de la Estación de Policía Barrios Unidos el 9 de noviembre de 2025. Gracias a la información aportada por la ciudadanía, en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, se logró ubicar en una vivienda a estas dos personas, además, tenían medida de aseguramiento por hurto agravado.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

Le puede interesar: Alcaldesa de Barrios Unidos denunció amenazas tras publicación de pareja de María del Mar Pizarro

La Policía Nacional continúa invitando a los ciudadanos, ya que aún faltan algunas personas por recapturar por esta fuga que se dio el fin de semana pasado.

Escuche W Radio en vivo aquí: