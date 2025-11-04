Se redujo en 43% el número de muertos en accidentes viales el fin de semana de Halloween en Bogotá
El alcalde Galán calificó como positiva la medida de restricción de movilidad de motociclistas durante el puente de Halloween.
El alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance del fin de semana de Halloween, después de las medidas que se tomaron que restringía la movilidad y que generó controversia en Bogotá.
“Lo primero que hay que decir es que hubo una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito. En 7 pasamos a 4, es una reducción de 43%. En segunda instancia una reducción de heridos de 13%, personas heridas en accidentes”, confirmó Galán.
Según el mandatario, en siniestros totales hubo una reducción de 14%. Durante estos días de Halloween hubo 1.711 comparendos y alrededor de 930 inmovilizaciones.
“Vamos a seguir trabajando en Bogotá para garantizar la seguridad, para mejorar la seguridad vial y para garantizar el orden y la autoridad en nuestra ciudad”, agregó.
Además, Transmilenio que amplió su operación desde las 11 de la noche a 12 de la noche en dos días, tuvo cerca de 6.800 usuarios.
