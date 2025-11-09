Amotinamiento en Bogotá: cinco personas heridas y cuatro personas prófugas en Barrios Unidos

Bogotá

Este domingo 9 de noviembre, en horas de la mañana, varios privados de la libertad se amotinaron durante un procedimiento rutinario de limpieza a las celdas y la entrega de comida en la estación de Policía de Barrios Unidos.

En medio de la situación, un uniformado debió accionar su arma de dotación.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio información sobre la situación: “Los capturados quisieron accionar y atentar contra los policías, en una turba que generó que un uniformado accionara su arma de fuego para impedir que atentaran contra su vida en una legítima defensa. Este uniformado impacta a cinco de estas personas que querían fugarse”.

Ante la situación, las autoridades en Bogotá desplegaron un plan candado para dar con las personas que se fugaron en medio de la situación de orden público.

“Todas las unidades de inteligencia, policía o judicial y diferentes capacidades estamos al frente para capturar estas personas, los cuales fueron cuatro los fugados que se encuentran detenidos por los delitos de homicidio, uno de ellos y tres por hurto agravado”, concluyó el general.

