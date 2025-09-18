Confirman una séptima víctima tras amotinamiento en la estación de Policía de Funza

Luego de un amotinamiento en la estación de Policía del municipio de Funza, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que siete personas fallecieron en medio de estos hechos que ya son materia de investigación.

“Lamentamos informar que, pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital San Rafael de Facatativá, @HOSPITAL_FACA en los últimos minutos falleció Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, una de las personas privadas de la libertad que resultó afectada en el incidente registrado esta madrugada en la Estación de Policía de Funza. Con él, asciende a siete el número de fallecidos”, dijo Rey.

Estos son los nombres de las personas fallecidas en los hechos:

José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años. Arcadio Antivia Velásquez, 44 años. Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años. Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años. Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años. Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años. Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

Estas son las personas que permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo:

Hospitalizados en UCI – Facatativá:

Luis Alejandro Orrego, 30 años. Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años. Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años. José Javier Fonseca, 35 años. Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Finalmente, hay otra persona privada de la libertad que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda.

Clínica Medifaca:

Yeferson Parra, 25 años.

Escuche W Radio en vivo aquí: