“Soñaba con ser jugador de fútbol”: Santiago Zapata, joven diagnosticado con distrofia muscular Duchenne

Este viernes, 14 de noviembre, Santiago Zapata, un joven diagnosticado con distrofia muscular de Duchene, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de su enfermedad.

¿En qué consiste su enfermedad?

De acuerdo con Santiago, se trata de una enfermedad genética que poseen las madres, pero son los hijos quienes las desarrollan junto con los síntomas.

“En mi familia somos tres hermanos y dos de nosotros tenemos la condición”, dijo.

Asimismo, afirmó que en el mundo hay más de 60 tipos de distrofias, de las cuales él padece una de mayor complejidad.

“Los médicos me dan poco tiempo de vida, pero a mí no me gusta enfocarme en la discapacidad. Con la mente puedo ser más fuerte que la condición”, aseguró

Por otra parte, Zapata recordó que su sueño era volverse jugador profesional de futbol; sin embargo, su enfermedad se mostró a los 6 años.

¿Cómo escribió el libro?

Finalmente, Santiago mencionó que escribió el libro en el momento más difícil de su vida, “me dijeron que solo me quedaban 15 o 20 años de vida y un tiempo después mi hermano murió por la misma enfermedad a los 19 años”.

Pese al fallecimiento de su hermano, Santiago no se rindió, por el contrario, lo motivó a escribir el libro

“Hoy en día se ha convertido en uno de los más vendidos del país”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

Vea el programa: