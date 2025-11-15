“Soñaba con ser jugador de fútbol”: Santiago Zapata, joven diagnosticado con distrofia muscular Duchenne
Santiago Zapata estuvo en W Sin Carreta para hablar de su proceso con la enfermedad y de su libro.
“Soñaba con ser jugador de fútbol”: Santiago Zapata, joven diagnosticado con distrofia muscular Duchene
09:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Getty Images.
Este viernes, 14 de noviembre, Santiago Zapata, un joven diagnosticado con distrofia muscular de Duchene, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de su enfermedad.
¿En qué consiste su enfermedad?
De acuerdo con Santiago, se trata de una enfermedad genética que poseen las madres, pero son los hijos quienes las desarrollan junto con los síntomas.
- Lea también: ¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que padecía el hijo de Luly Bossa?
“En mi familia somos tres hermanos y dos de nosotros tenemos la condición”, dijo.
Asimismo, afirmó que en el mundo hay más de 60 tipos de distrofias, de las cuales él padece una de mayor complejidad.
“Los médicos me dan poco tiempo de vida, pero a mí no me gusta enfocarme en la discapacidad. Con la mente puedo ser más fuerte que la condición”, aseguró
Por otra parte, Zapata recordó que su sueño era volverse jugador profesional de futbol; sin embargo, su enfermedad se mostró a los 6 años.
¿Cómo escribió el libro?
Finalmente, Santiago mencionó que escribió el libro en el momento más difícil de su vida, “me dijeron que solo me quedaban 15 o 20 años de vida y un tiempo después mi hermano murió por la misma enfermedad a los 19 años”.
Pese al fallecimiento de su hermano, Santiago no se rindió, por el contrario, lo motivó a escribir el libro
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Hoy en día se ha convertido en uno de los más vendidos del país”, concluyó.
Escuche la entrevista completa:
“Soñaba con ser jugador de fútbol”: Santiago Zapata, joven diagnosticado con distrofia muscular Duchene
09:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles