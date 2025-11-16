Cierran las urnas e inicia el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Chile. Foto: EFE. / NurPhoto

Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para arrancar el conteo de votos en unas presidenciales que previsiblemente no se resolverán en primera vuelta y a las que llega como favorita la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, pero aparentemente sin el apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta.

Con largas filas en las calles y dentro de los colegios electorales, la participación electoral ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada porque por primera vez en unas elecciones presidenciales el voto ha sido obligatorio.

Aunque el cierre oficial de los colegios es a las 18:00 hora local (21:00 GMT), todos los votantes que están en la fila tienen derecho a sufragar, por lo que es probable que el inicio del conteo se atrase en varios de los centros de votación.