Investigan muerte de colombiana en Georgia tras ser encontrada en un apartamento de Norcross
Las autoridades de Georgia, Estados Unidos, adelantan una investigación por la muerte de la colombiana Marisol Ballestas, que fue encontrada en un apartamento de Norcross.
La Policía de Georgia ha clasificado como “muerte sospechosa” el fallecimiento de Marisol Ballestas Brochero, una mujer colombiana de 32 años cuyo cadáver fue encontrado en un apartamento de la ciudad de Atlanta.
Los informes dicen que los oficiales de Policía llegaron al conjunto residencial antes del medio día, allí encontraron e identificaron el cuerpo de Ballestas y comenzaron con el proceso de recolección con la Unidad de Investigación Criminal.
En Colombia, específicamente desde el departamento del César, los familiares de la mujer han pedido que los hechos sean aclarados lo más pronto posible.
Algunos testigos manifestaron que Ballestas podría haber asesinada por su pareja, la cual fue ese mismo día herida por un supuesto accidente de tránsito, pero de todas formas, no hay ninguna versión oficial que relacione estos 2 hechos.
