Los representantes culturales proponen planes para futuras ediciones de la Feria de Manizales

Manizales

La idea de los actores culturales es tener una nueva mirada para la Feria de Manizales, por eso se conocerán aportes innovadores para tener una celebración diversa, creativa y participativa, luego de que no hayan más corridas de toros. Marcela Pineda, directora de la sede de la Universidad del Quindío en la capital de Caldas, cuenta que es una apuesta que trabajan desde el año pasado.

“La hemos denominado Conexión cultural: el arte, una fiesta brava, pensando que Manizales tiene una nutrida oferta cultural desde todas las miradas y cómo nosotros, en un ejercicio pedagógico, fortalecemos algunos agentes con mejores habilidades en la contratación, presentación a convocatorias y desarrollo de propuestas desde el mercadeo y redes sociales”.

Marcela Pineda, agrega que el enfoque es a que la feria se transforme para que los agentes culturales tengan nuevas capacidades de participación con el talento regional. “Queremos construir con ellos (actores culturales) un documento que presentaremos a la alcaldía para que consideren de las ideas pertenecientes al sector cultura, la nueva programación y cómo se puede proyectar la ciudad en una feria sin toros”.

Con las opiniones desde la cultura y la academia, se reunirán las observaciones para entregarlas a la alcaldía el próximo 27 de noviembre.