“Tenemos una sobrepoblación del 320%”: líder sindical sobre emergencia en Hospital Erasmo Meoz

Una verdadera emergencia vive hoy el área de urgencia del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, que hoy tiene la prestación de servicios colapsados.

Respecto a esto, Julio Lizcano, líder sindical, habló en los micrófonos de W Fin de Semana y aseguró que esta situación “es la apatía que vemos por parte del Gobierno Nacional y de las diferentes EPS en colocarse al día con los pagos correspondientes”.

Además, afirmó que estas deudas han causado un impacto negativo para poder continuar con la buena prestación del servicio.

“En este momento, hoy, tenemos una sobrepoblación del 320% y solamente estoy hablando en los servicios de urgencias”, reveló.

Es de destacar que la Nueva EPS es el principal contratista de este centro médico, que ahora está intervenida por el Gobierno Nacional, lo que ha generado más preocupación en la población.

“Estoy muy preocupado porque la Nueva EPS ahora tiene el 51% de las acciones y lo que debe motivarlos es ayudar a superar la crisis y no a contribuir a desmejorarla”, afirmó.