Confirman el asesinato del hermano de ‘Chiquito Malo’ en Turbo, Antioquia

Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en la mañana del 17 de noviembre en el corregimiento Nueva Colonia, en Turbo, corresponde a Luis Elías Ávila, conocido como ‘El Negro’, hermano de ‘Chiquito Malo’, principal cabecilla del Clan del Golfo.

El reporte preliminar indica que el cuerpo fue encontrado alrededor al borde de una vía a las 5:00 de la mañana y posteriormente trasladado al hospital Fundadores de Apartadó, donde no fue recibido y se recomendó remitirlo a la morgue.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un siniestro vial, las autoridades confirmaron más tarde que el cadáver presentaba heridas causadas por arma de fuego.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la muerte de ‘El Negro’, familiar de quien es señalado como sucesor de ‘Otoniel’.