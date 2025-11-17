Gobierno confirmó que por lo menos 13 menores han muerto en acciones contra ‘Iván Mordisco’

De acuerdo con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la más reciente acción contra las estructuras armadas de ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Arauca, ocho personas murieron, entre ellos un adolescente de 16 años.

Sin embargo, el presidente informó que el número de menores muertos podría aumentar, si se tiene en cuenta que hay un cuerpo que tardará tiempo en conocerse su edad, “que puede oscilar entre 15-25 años”.

El reporte del presidente indicó, además, que el pasado 1 de octubre murieron 4 adolescentes en Caquetá, 7 en Guaviare el pasado 10 de noviembre, y 1 adolescente en Arauca el pasado 13 de noviembre.

“Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas”, señaló el jefe de Estado a través de su cuenta en X.

Según el presidente Petro, 34 personas fueron neutralizadas en Guaviare y Arauca y se recuperaron 35 fusiles al servicio de la estructura de ‘Mordisco’.

‘“Iván Mordisco’ ha roto el estatuto de Roma, y mi Gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra”, dijo el presidente.

Petro también reveló que murió una menor herida por las columnas del Estado Mayor Conjunto en la carretera Panamericana en el Cauca.

“Ha sido encontrado muerto un hermano de alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo en el Urabá“, agregó el presidente Petro.