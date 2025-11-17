Fueron liberados los cinco soldados que fueron secuestrados por el ELN en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó este 17 de noviembre de 2025 que entregó a una comisión humanitaria a cinco soldados profesionales que mantenía en su poder desde el pasado 9 de noviembre, cuando fueron retenidos en zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la información divulgada por ese grupo armado ilegal, los uniformados liberados son:

Sergio Andrés Muñoz Zapata.

Daniel José Munive Sandoval.

César Julio Muñoz Osorio.

Andrés Felipe Muñoz Castro.

Luis Ángel Navarro Banquet.

El ELN aseguró que la entrega se realizó en el oriente del país y señaló que los militares fueron puestos nuevamente en libertad tras permanecer más de una semana retenidos. El comunicado no detalla las condiciones exactas del operativo ni las entidades que conformaron la comisión humanitaria que recibió a los soldados.

Las autoridades nacionales no han entregado aún un informe oficial sobre la verificación médica de los uniformados ni sobre el proceso que permitió su devolución.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de presión armada en el departamento de Arauca.