Lanzaron artefacto explosivo contra sede de RCN en Cali

Las autoridades de Cali confirmaron este domingo, 16 de noviembre, que fue lanzado un artefacto explosivo contra la sede de RCN en la capital vallecaucana, causando daños materiales sin víctimas ni lesionados.

Un día antes, otro artefacto fue dejado en la misma zona, pero no alcanzó a detonar.

El sector permanece acordonado, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué habría originado estos ataques contra el medio de comunicación.

A este hecho se suma el atentado registrado en la noche del sábado contra la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, un artefacto explosivo fue lanzado desde un vehículo que pasó frente al lugar y que está siendo rastreado con apoyo de cámaras de seguridad.

El ataque dejó cuatro personas lesionadas, entre ellos dos uniformados, que no revisten gravedad, según el reporte entregado por el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.