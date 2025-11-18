Alcalde Carlos Pinedo interpone denuncia contra los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentó una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra los exgobernadores de Magdalena Carlos Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, luego de que estos, le atribuyeran conductas delictivas y supuestos vínculos con estructuras ilegales.

Según el mandatario, a través de redes sociales y comunicados a la opinión pública, lo señalan de presuntas alianzas con grupos armados ilegales y de la comisión de delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y la seguridad pública.

Le puede interesar:

Cruce de trinos entre Caicedo y Pinedo en medio del panorama político en el Magdalena

“Al haberme imputado falsamente la comisión de conductas punibles graves sin soporte fáctico, ni jurídico, mediante difusión pública y masiva que ha causado un daño real y profundo a mi honra, reputación y dignidad personal e institucional, solicito a la Fiscalía General de la Nación adelantar las diligencias investigativas correspondientes”, afirmó el alcalde Pinedo Cuello.