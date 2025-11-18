Alcalde Carlos Pinedo interpone denuncia contra los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez
La denuncia por los delitos de injuria y calumnia fue interpuesta por el mandatario de los samarios ante la Fiscalía General de la Nación.
Santa Marta
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentó una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra los exgobernadores de Magdalena Carlos Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, luego de que estos, le atribuyeran conductas delictivas y supuestos vínculos con estructuras ilegales.
Según el mandatario, a través de redes sociales y comunicados a la opinión pública, lo señalan de presuntas alianzas con grupos armados ilegales y de la comisión de delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y la seguridad pública.
“Al haberme imputado falsamente la comisión de conductas punibles graves sin soporte fáctico, ni jurídico, mediante difusión pública y masiva que ha causado un daño real y profundo a mi honra, reputación y dignidad personal e institucional, solicito a la Fiscalía General de la Nación adelantar las diligencias investigativas correspondientes”, afirmó el alcalde Pinedo Cuello.