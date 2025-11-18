Alcaldía de Silvania pidió ayuda humanitaria tras emergencia por las fuertes lluvias
Por ahora, una persona murió en medio del desbordamiento de una quebrada. Tres personas más están desaparecidas.
Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Silvania hizo un llamado para que se ayude a los damnificados tras las fuertes lluvias de las últimas horas.
“Algunas de ellas lo han perdido todo, quedando en condición de vulnerabilidad y requerimiento inmediato de ayuda humanitaria”, dice el comunicado.
Por eso, aseguraron que la administración municipal está recibiendo donaciones.
Se están recibiendo donaciones de:
- Mercados y alimentos no perecederos
- Cobijas
- Colchonetas
- Ropa (por dignidad de las familias afectadas, agradecemos que la ropa donada sea nueva)
También, hay solicitudes especiales para niños y adolescentes afectados:
- 2 menores entre 10 y 11 meses
- 5 niños/as entre 4 y 6 años
- 5 niños/as entre 7 y 10 años
- 5 adolescentes entre 11 y 15 años
Además, se requiere apoyo para adultos mayores afectados por la emergencia.
