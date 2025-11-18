Alcaldía de Silvania pidió ayuda humanitaria tras emergencia por las fuertes lluvias. Foto: suministrada.

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Silvania hizo un llamado para que se ayude a los damnificados tras las fuertes lluvias de las últimas horas.

“Algunas de ellas lo han perdido todo, quedando en condición de vulnerabilidad y requerimiento inmediato de ayuda humanitaria”, dice el comunicado.

Por eso, aseguraron que la administración municipal está recibiendo donaciones.

Se están recibiendo donaciones de:

Mercados y alimentos no perecederos

Cobijas

Colchonetas

Ropa (por dignidad de las familias afectadas, agradecemos que la ropa donada sea nueva)

También, hay solicitudes especiales para niños y adolescentes afectados:

2 menores entre 10 y 11 meses

5 niños/as entre 4 y 6 años

5 niños/as entre 7 y 10 años

5 adolescentes entre 11 y 15 años

Además, se requiere apoyo para adultos mayores afectados por la emergencia.

