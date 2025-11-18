Alerta en Silvania por lluvias: creciente de quebrada deja una persona muerta y tres desaparecidas. Foto: Bomberos Cundinamarca.

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que las fuertes lluvias han generado graves afectaciones en el municipio de Silvania. La situación deja hasta el momento una persona muerta y tres más desaparecidas.

“La creciente súbita de la quebrada Yayata en el barrio La Esperanza, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor. Continúa la búsqueda de las otras tres personas”, confirmó Rey.

Sumado a esto, el primer balance refleja que 16 viviendas resultaron con pérdida total y 60 personas afectadas. Además, dos ciudadanos recibieron atención en centros de salud.

Además, una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio.

“Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia”, concluyó Rey.

