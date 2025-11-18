Aplazan inspección de la Comisión de Acusación al proceso de Nicolás Petro

En las últimas horas se confirmó que fue aplazada la diligencia de inspección al proceso de Nicolás Petro, que había sido ordenada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para este 18 de noviembre.

En la diligencia se indagará la información relacionada con la supuesta financiación de la campaña Petro Presidente.

La fecha de la inspección se fijó para el próximo viernes 21 de noviembre, después de que la fiscal del caso, Lucy Laborde solicitara su aplazamiento.

Según se confirmó, será la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla la encargada de visitar la Fiscalía Tercera Delegada contra el Lavado de Activos, donde reposan los expedientes del caso.

En ese sentido, los documentos objeto de la inspección serán los relacionados con la campaña presidencial y las labores que habría desempañado Nicolás Petro para la misma.

En la diligencia también se busca la obtención de la información física y digital, relacionada con la presunta recepción de dineros para la campaña Petro Presidente en 2022, los testimonios de las personas vinculadas y las audiencias celebradas.

Cabe mencionar que, la inspección se realizará sobre el caso por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se adelanta contra el exdiputado del Atlántico.