Caso Mauricio Leal: los lujosos bienes del asesinado estilista que siguen a manos de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales anunció que cuatro después de asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal, ocurrido entre el 21 y el 22 de noviembre de 2021 en zona rural de la Calera - Cundinamarca, sigue administrando sus bienes. Asunto que ha sido así desde el 14 de enero de 2022.

Hay que recordar que sus bienes quedaron a manos de esta entidad del Estado luego de que la Fiscalía identificó un incremento patrimonial inusual en el periodo inmediatamente posterior a su desvinculación de empresas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela que lo llevaron a estar en la Lista Clinton en 2008.

Por tanto, el presunto enriquecimiento ilícito, así como el incremento patrimonial no justificado siguen investigación por parte de las autoridades competentes.

Los bienes que se encuentran en administración de la SAE son:

Inmuebles

Una casa en La Calera de 1.165,2 m² , avaluada en $1.370.000.000.

, avaluada en $1.370.000.000. Un apartamento de 150,49 m² , avaluado en $462.738.000.

Un apartamento de 150,49 m² , avaluado en $462.738.000.

Vehículos

Una camioneta Mercedes Benz modelo 2019, avaluada en $244.150.000.

Un automóvil Mercedes Benz modelo 2016, avaluado en $47.564.000.

Una motocicleta AK125CR4.

Sociedades bajo administración

Mauricio Leal Music S. A. S., con activos por $20.000.000 , actualmente liquidada por inactividad.

, actualmente liquidada por inactividad. Mauricio Leal Peluquerías S. A. S., con activos por $120.000.000, además de dos establecimientos de comercio de la misma marca registrados en Bogotá y Cajicá, Cundinamarca.

además de dos establecimientos de comercio de la misma marca registrados en Bogotá y Cajicá, Cundinamarca.

“Hasta tanto los entes judiciales no determinen si estos bienes deben ser devueltos a los herederos establecidos por la ley o pasar definitivamente al Estado, la SAE no está legalmente facultada para poner a disposición —ni total ni parcialmente— los bienes muebles o inmuebles administrados, ya sea a familiares o a representantes legales”, remató la entidad en un comunicado.