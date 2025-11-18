Concejo de Medellín, 350 años de historia al servicio de la capital de Antioquia

Colombia

El Concejo de Medellín se prepara para conmemorar los 350 años de su historia al servicio de la población en la capital de Antioquia. Desde 1675, esta institución, que nació como un cabildo, ha dedicado sus labores al análisis, estudio y debate de las decisiones que han marcado el progreso de la ciudad.

El presidente de la entidad, Sebastián López Valencia, liderará junto a los demás concejales del Distrito la programación que conmemoración del papel fundamental que ha tenido el Concejo como un escenario de “grandes decisiones”.

“Gracias a esta corporación, Medellín cuenta con instituciones emblemáticas como Empresas Públicas de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín, que este año celebran 70, 45 y 30 años de servicio respectivamente”, manifestó.

Recordó también que el Concejo de Medellín siempre ha apoyado a emblemáticas instituciones como a EPM, el Metro de Medellín, la Red de Bibliotecas Públicas, Emvarias, los Parques Biblioteca, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Telemedellín, entre otros.

Asimismo, López resaltó la creación del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), las secretarías de Ciencia, Tecnología en Innovación y demás entidades que fortalecieron la política social, mejoraron la calidad de vida de las personas y pusieron a la ciudad como un referente de desarrollo en Colombia.

“Al conmemorar los 350 años de Medellín, el Concejo rinde homenaje a esa historia compartida: a los hombres y mujeres que han soñado con una ciudad mejor y han trabajado por hacerla posible; a las instituciones que han llevado el nombre de Medellín a lo más alto; y a las comunidades que cada día renuevan la esperanza de vivir en una ciudad más justa, creativa y solidaria”, afirmó.

Finalmente, invitó a toda la ciudadanía a continuar construyendo una Medellín más sostenible, segura y humana, al mismo tiempo que a mantener viva la vocación de progreso que ha caracterizado a su gente.

“El Concejo de Medellín seguirá siendo, como lo ha sido siempre, la casa de las grandes decisiones por el bienestar de la ciudad: el lugar donde se piensa el futuro con amor, con responsabilidad y con orgullo por lo que somos”, indicó.

¿Cuál es la programación de los 350 años del Concejo de Medellín?

19 de noviembre:sesión solemne en el actual recinto del Concejo, con la inauguración de un mural artístico, una placa conmemorativa y una urna cincuentenaria, más la presentación del libro ‘100 ideas para el desarrollo de Medellín’.