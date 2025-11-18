Cuatro miembros del Ejército heridos en Arauca

El Comando de la Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, informó que cuatro miembros de la fuerza pública resultaron heridos en medio de una ataque.

Este martes, 18 de noviembre, hacia las 12:38 del mediodía, en el municipio de Arauquita, fue atacada una camioneta en la que se transportaban un suboficial, dos soldados profesionales y un soldado Sl18, quienes resultaron heridos por el hostigamiento.

El personal herido fue evacuado de manera inmediata a la ciudad de Yopal, Casanare, donde actualmente reciben atención médica especializada.

El Ejército Nacional procederá a instaurar las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales, con el fin de que se investiguen estos actos terroristas conforme a la ley.