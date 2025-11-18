El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 13 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento de los jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. ¿Cuáles jugadores quedarán por fuera de la lista de Néstor Lorenzo?

Asimismo, se refirieron al inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

¿Cuáles son los equipos favoritos para llegar a la final del torneo?

Escuche el audio completo a continuación:

Play/Pause Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de noviembre de 2025 01:38:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: