Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre el partido amistoso que disputarán Colombia y Australia de cara al Mundial 2026

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 13 de noviembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 13 de noviembre de 2025

01:32:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento de los jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. ¿Cuáles jugadores quedarán por fuera de la lista de Néstor Lorenzo?

Asimismo, se refirieron al inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

¿Cuáles son los equipos favoritos para llegar a la final del torneo?

Escuche el audio completo a continuación:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de noviembre de 2025

01:38:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad