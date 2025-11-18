Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre el partido amistoso que disputarán Colombia y Australia de cara al Mundial 2026
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 13 de noviembre de 2025
01:32:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento de los jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. ¿Cuáles jugadores quedarán por fuera de la lista de Néstor Lorenzo?
Asimismo, se refirieron al inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
¿Cuáles son los equipos favoritos para llegar a la final del torneo?
Escuche el audio completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de noviembre de 2025
01:38:53
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles