Fin de semana violento en Cali: cuatro atentados con explosivos en la ciudad

Cali vivió un fin de semana marcado por cuatro atentados con explosivos registrados entre el sábado y el lunes festivo, hechos que mantienen en alerta a las autoridades y que son materia de investigación.

El sábado, un artefacto fue lanzado contra la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de la ciudad, dejando cuatro personas lesionadas, entre ellas dos policías. Según información preliminar, el explosivo habría sido arrojado desde un vehículo que pasó frente al lugar.

Ese mismo día, una granada fue dejada frente a la sede de RCN Cali, pero no alcanzó a detonar. Al día siguiente, un segundo artefacto fue lanzado contra las instalaciones del medio de comunicación, causando daños materiales, pero sin víctimas ni lesionados.

“El alcalde ha dado una instrucción muy clara, acompañamiento a todos los medios de comunicación. Avanzan los procesos de investigación de la policía judicial y de la fiscalía y la capacidad del bloque de búsqueda también estará acompañando esta investigación”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

El atentado más reciente ocurrió en la noche del lunes festivo, cuando un explosivo de bajo poder fue activado en el sector de Charco Azul, al parecer dirigido contra un CAI de la Policía. En este caso tampoco hubo personas heridas, aunque un perro que estaba en el lugar resultó lesionado.

Las autoridades recordaron que está vigente una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita capturar a los cabecillas de grupos armados que operan en la ciudad y estarían detrás de estos atentados.