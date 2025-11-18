Hallan otro cuerpo sin vida en zona enmontada de Palmar de Varela, Atlántico

Barranquilla

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un nuevo cuerpo sin vida en una zona enmontada del municipio de Palmar de Varela en el Atlántico.

Este ya es el tercer cuerpo que es encontrado en menos de una semana en el territorio.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años y estaría presuntamente relacionada con los otros dos cuerpos hallados el pasado 12 de noviembre.

El sujeto registró una anotación judicial y, al parecer, al igual que las otras dos personas, estaría relacionada con estructuras criminales.

Cabe mencionar que, los otros cuerpos corresponden a Geovanny José Flórez Camargo, alias ‘Tres Pelos’ y su hijo, Brayan José Flórez Donado.

Sobre el primero, reportó una amplia trayectoria criminal, vinculada al grupo delincuencial ‘Los Cabezones’ en Barranquilla, mientras que su hijo fue señalado en 2018 como un presunto miembro de ‘Los Costeños’.