Por aumento de caudal en el río Magdalena, se decreta alerta amarilla en Puerto Boyacá

El municipio de Puerto Boyacá fue declarado en alerta amarilla debido al aumento del nivel del río Magdalena, provocado por las intensas lluvias que se registran en la parte alta del Magdalena Medio y en varias cuencas de influencia. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas crecientes y posibles deslizamientos.

El capitán Fernando Yépez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Boyacá, señaló que el incremento del caudal está asociado a las fuertes precipitaciones en las cuencas de los ríos La Miel y Negro, especialmente en áreas de Norcasia (Caldas) y zonas de Cundinamarca, que descargan sus aguas hacia el Magdalena.

“Para el domingo 16 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, se declaró la alerta amarilla porque el río marcó un nivel de 2 metros, con tendencia al ascenso. Esta alerta se emite por las crecientes súbitas en las microcuencas y por las fuertes lluvias que también se presentan en el municipio”, explicó el oficial.

Además del aumento del caudal, desde el fin de semana se han registrado deslizamientos en sectores urbanos y rurales. “Varias viviendas presentan daños y estamos brindando ayuda humanitaria y arriendo temporal a las familias afectadas”, añadió Yépez.

Los organismos de socorro permanecen en alistamiento ante la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen hacia finales de noviembre. “El suelo está saturado y eso aumenta la probabilidad de crecientes que impactan directamente al Magdalena”, advirtió el comandante.

Los niveles para la activación de alertas son: 1,75 metros para alerta amarilla, 2,30 metros para alerta naranja y 2,60 metros para alerta roja. Las autoridades recomiendan a las comunidades asentadas en las riberas y en las islas del río mantenerse informadas y acatar las medidas de prevención.