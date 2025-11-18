Por represalías contra el Ejército, el ELN habría cometido atentado terrorista en Tunja

En un video difundido a través de redes sociales, un integrante del frente Manuel Vázquez Castaño del ELN comunicó sobre la acción terrorista relacionada con la ubicación de una volqueta que contenía 24 tatucos de explosivos en cercanías al Batallón Bolívar y en plena zona residencial de la capital boyacense.

El vocero dijo, que ésta operación ofensiva “se planificó para cumplir con todos los protocolos de seguridad con los que se evitaron afecciones a la población civil que habitan en las inmediaciones de esta base militar”.

En el comunicado se indicó, que la volqueta no contaba con mecanismo de autodestrucción, “Las 24 cargas explosivas lanzadas en la madrugada del sábado 8 de noviembre, destruyeron parcialmente las instalaciones de esta base militar”.

Se manifiesta además que el atentado se realizó “como respuesta a las operaciones paramilitares que desarrolla la Segunda Brigada del Ejército Estatal en los municipios de Chita, Güicán, el Cocuy y el páramo de Guinas, en donde se hacen ataques a la población civil usando patrullas del Ejército y a las que se ordena el uso de brazaletes de distintas bandas, mafias paramilitares y disidencias de las antiguas FARC”.

Tras más de ocho días de haberse registrado este hecho, la comunidad de los barrios aledaños, (Prados de Alcalá, Dorado, Fuente Higuera, Portal de Bolívar),continúa recibiendo atención psicosocial, además del restablecimiento de vidrios y otras estructuras que resultaron afectadas con la explosión controlada que se registró en el lugar.

Luego de este mensaje en el que el ELN se atribuye la acción terrorista de la ciudad de Tunja, se espera la reacción de las autoridades del departamento.