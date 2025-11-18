Procuraduría abre cinco indagaciones por muerte de menores en bombardeos

La Procuraduría General de la Nación, por medio de su delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, confirmó que fueron abiertas cinco indagaciones previas para investigar la muerte de menores de edad en bombardeos contra las disidencias de las Farc.

Lea más: Gobierno tenía elementos para presumir que había menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

“Lo que queremos hacer con esas indagaciones preliminares es determinar si se cumplieron por parte de nuestra Fuerza Pública los protocolos y previsiones del Derecho Internacional Humanitario que establecen el principio de precaución”, dijo Osuna.

Le puede interesar Presidente Petro dijo que ‘Mordisco’ ha reclutado a más de 200 menores de edad

El exministro y procurador, asimismo, señaló que obrarán con total imparcialidad en las investigaciones, enfatizando en que de hallarse irregularidades en el plan de bombardeo se impondrán las sanciones más graves, pero, de no haber existido inconsistencias, procederán al archivo.

De hecho, el procurador delegado afirmó que decretaron distintas pruebas entre ellas los informes de inteligencia, la planeación así como el envío de comisiones del ente de control a la zona del bombardeo para tomar testimonios entre otros asuntos de interés.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Adicionalmente, Néstor Osuna criticó duramente que las disidencias de las Farc estén utilizando a los menores de edad como “escudos humanos”.