Suspenden la acción de Canacol Energy en Colombia tras pedir reestructuración de deudas en Canadá

La Bolsa de Valores de Colombia anunció este martes que suspende la acción de la empresa productora de gas Canacol Energy en la Bolsa de Valores de Colombia tras pedir acogerse a un proceso de reestructuración en Canadá por grave crisis financiera.

“A partir del día de hoy, bvc ha suspendido la negociación en el contado de la especie identificada con nemotécnico CNEC, debido a que, se ordenó la suspensión de la negociación en la Bolsa de Valores de Toronto”, señaló la BVC en un comunicado.

En este mismo sentido agregó que no se permitirá el ingreso de órdenes ni la celebración de operaciones de contado. La presente suspensión se realiza sin perjuicio del cumplimiento de las Operaciones que se encuentren pendientes antes de la suspensión.

Recordemos que este martes Canacol anunció que pidió acogerse a un proceso de protección de acreedores en Canadá para reestructurar sus deudas.

La empresa argumentó que toma esta decisión por la grave crisis financiera.

“La Compañía enfrenta una inminente crisis de liquidez derivada de próximos pagos de intereses y capital bajo sus obligaciones de deuda; una decisión arbitral desfavorable en una reclamación presentada por VP Ingenergia que da lugar a un laudo arbitral por 22 millones de dólares estadounidenses en contra de ciertas subsidiarias de la Compañía; una reducción en la producción de gas natural; y un incremento en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la empresa buscará acogerse al capítulo 15 de bancarrota en Estados Unidos y en Colombia se acogerá a la ley de insolvencia.