Autoridades desmantelaron un laboratorio de cocaína en el Guaviare

El Ejército Nacional, en un trabajo conjunto y coordinado con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Policía Antinarcóticos, localizaron y desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Las Orquídeas, del municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.º 33, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, ubicaron un megalaboratorio, el cual contaba con cinco estructuras de diferentes dimensiones, que pertenecerían a las economías ilícitas vinculadas al grupo armado organizado residual Estructura Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Allí se hallaron más de 250 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 320 galones de cocaína en suspensión, más de 1100 galones de gasolina y 2230 galones de ACPM, entre otros insumos.

En maquinaria y equipos se halló un marciano, 2 plantas eléctricas industriales, una mesa de secado, 4 hornos microondas, un secador, 4 grameras, un compresor, 21 canecas, una empacadora al vacío y 4 churruscos.

La capacidad instalada de estos laboratorios permitía una producción semanal aproximada de 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado en 2800 millones de pesos.