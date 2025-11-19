Condenan a uno de los hombres implicados en el hurto en que murió un magistrado de la judicatura

Manizales

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná condenó a Santiago Yussep Montoya Olarte a 6 años y 5 meses de prisión al encontrarlo culpable como coautor del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, tras aceptar los cargos imputados por la fiscalía en que falleció Álvaro Restrepo Valencia, magistrado caldense, adscrito al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Los hechos en los que falleció el magistrado

El 10 de octubre de 2025 se registró un intento de hurto en el restaurante Parador Mi Pueblo, ubicado entre Manizales y Pereira, el cual se encuentra antes del peaje Tarapacá II.

En el documento del fallo condenatorio, la víctima inicial era Julián Andrés Acero Ramírez, a quien le iban a hurtar una cadena de oro avaluada en 20 millones de pesos y quien compartía en dicho restaurante con su familia.

Según la sentencia: “se advierte que el objetivo final era aprovecharse de dicho bien y del patrimonio sustraído, no se concretó, no por el arrepentimiento del autor, sino por la intervención de la víctima y otras personas presentes en el lugar, que evitaron la huida del ladrón, recuperaron la cadena arrebatada en mal estado, procediendo a la captura del hoy procesado, advirtiendo que como daño colateral se había dado la muerte de un ciudadano presente en el establecimiento” y se refiere a la muerte del togado que se encontraba en otra mesa.

Pese a que la víctima intentó resistirse, el agresor le arrebató la cadena y emprendió la huida, mientras la persona que conducía la motocicleta en la que llegó permanecía a la espera.

En medio del forcejeo y la reacción de un escolta que se encontraba en el lugar, resultó herido con arma de fuego el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, quien posteriormente falleció en un centro asistencial Chinchiná (Caldas) donde fue remitido de urgencia.

La captura de uno de los responsables acusado de hurto

El procesado capturado en flagrancia por la Policía Nacional, aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El juzgado determinó que el condenado actuó con violencia, en un establecimiento abierto al público y junto a otra persona, circunstancias que agravaron su responsabilidad penal. Además, reportaba una sentencia condenatoria vigente, lo que incrementó la pena.

Decisión de la juez

La juez negó la posibilidad de otorgarle beneficios como suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, al considerar que la gravedad de los hechos y los antecedentes del procesado requieren tratamiento penitenciario efectivo.

“Por ello será sancionado como autor de la conducta punible de hurto calificado agravado en la modalidad de tentativa“, destaca la sentencia.