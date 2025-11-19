Deportivo Pereira tiene nuevo dueño

Deportivo Pereira, por medio de un comunicado en sus redes sociales, informó que tiene nuevo dueño.

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que, el club cuenta con nuevo propietario”.

Asimismo indicó: “El jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa ante los medios de comunicación daré a conocer la empresa propietaria”, el comunicado lo firma Álvaro de Jesús López Bedoya, presidente del equipo ‘matecaña’.

Vale la pena recordar que Deportivo Pereira ha atravesado una crisis económica en los últimos meses, la cual se reflejó en la ausencia de su plantilla profesional en los últimos partidos de la fase de todos contra por falta de pagos, también fue sometido a un proceso sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte.