Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento de los jugadores de la Selección tras la goleada de Colombia sobre Australia por tres tantos contra cero.

Asimismo, hablaron del inicio de los cuadrangulares finales del FPC, con el partido entre Fortaleza y Tolima.

Por otra parte, plantearon la siguiente pregunta: ¿La localía juega un punto a favor en los cuadrangulares del FPC?

Escuche el audio completo a continuación:

