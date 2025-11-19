Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron el inicio de los cuadrangulares finales del FPC.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de noviembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de noviembre de 2025

01:37:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hernán Peláez y Martín de Francisco

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento de los jugadores de la Selección tras la goleada de Colombia sobre Australia por tres tantos contra cero.

Asimismo, hablaron del inicio de los cuadrangulares finales del FPC, con el partido entre Fortaleza y Tolima.

Por otra parte, plantearon la siguiente pregunta: ¿La localía juega un punto a favor en los cuadrangulares del FPC?

Escuche el audio completo a continuación:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 19 de noviembre de 2025

01:37:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad